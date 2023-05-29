Презентация полностью электрической модели Volvo EX30 состоится в Милане

Как передает SPEEDME.RU шведский бренд Volvo готовится к выходу своей полностью электрической модели Volvo EX30. Известно, что презентация состоится в Милане 7 июня на специальном мероприятии для СМИ. Представители компании заявили, что этот маленький внедорожник создан, чтобы сделать жизнь людей безопаснее и приятнее.

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В рамках презентации будет рассказано о технической стороне, новых опциях и дизайне. Также известно, что со дня презентации можно будет оставлять заявки на покупку этого авто. На данный момент о технических деталях автомобиля информации нет.