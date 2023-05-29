Geely Preface на платформе Volvo скоро ещё раз обновится

Модель изменится как снаружи, так и внутри. Кроме того, седану прочат более мощный турбомотор.

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«Четырехдверка» Geely Preface (китайское название – Xingrui) в строю с 2020 года – это самая престижная легковушка в актуальной гамме марки. А еще это первый седан непосредственно бренда Джили, в основу которого легла платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная китайцами вместе с Volvo (шведская компания принадлежит Geely). В прошлом году Preface слегка модернизировали, теперь же выяснилось, что к дебюту готовится еще раз обновленный седан, только доработок будет куда больше: фото тестового прототипа опубликовало издание Cheshi.

Колеса.ру

Судя по снимкам, Geely Preface основательно переделают корму. Так, седан получит новые задние фонари – их оформят в виде единой плашки. Другими еще станут бампер и крышка багажника. Передок пока упакован в довольно плотный камуфляж, но, скорее всего, его тоже изменят – как минимум ждем иные фары. Габариты преобразившейся «четырехдверки» неизвестны. Длина актуальной модели равна 4785 мм, ширина – 1869 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2800 мм.

Колеса.ру

Интерьер полностью перекроят, внутри установят новые переднюю панель, рулевое колесо и виртуальную приборку. Вдобавок Geely Preface достанется другая мультимедийная система – с крупным вертикальным тачскрином, как у свежих кроссоверов Geely Boyue L (у нас его предшественник зовется Atlas Pro) и Boyue Cool.

Китайские профильные СМИ также прочат седану бензиновую «турбочетверку» 2.0 от упомянутого Boyue L: мотор выдает 218 л.с. и 325 Нм. Нынешний Geely Preface оснащается двухлитровым турбомотором с отдачей в 190 л.с. и 300 Нм, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Премьеру Geely Preface с новым дизайном может справить до конца текущего года. Не исключено, что такому седану присвоят какую-нибудь приставку и будут продавать параллельно с дореформенной моделью. К слову, прежняя «четырехдверка» уже этим летом должна получить турбомотор 1.5 мощностью 181 л.с.