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В РФ пересмотрят оценку локализации автопроизводства

Минпромторг планирует изменить методику оценки локализации автопроизводства, что может привести к резкому росту цен на автомобили. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В РФ пересмотрят оценку локализации автопроизводства
© globallookpress.com

Сейчас ключевые операции, которые делают российские автопроизводства, включают сварку, окраску и штамповку. Новая методика предусматривает снижение оценки этих операций и начисление баллов за локализацию других компонентов, вплоть до расходных материалов.

В этом случае компенсации по утильсбору начнут терять даже российские модели Lada. Это в свою очередь, приведет к резкому скачку цен на машины. Высвободившиеся баллы станут начислять за локализацию других операций и компонентов, которые на сегодняшний момент в РФ не делаются.

Согласно действующим правилам, для полной компенсации утильсбора производителю необходимо набрать 2,5 тыс. баллов, что требует высокого уровня локализации.

Ранее была представлена государственная стратегия развития автопрома до 2035 года, в рамках которой предусмотрено выделение средств на локализацию ключевых автокомпонентов.

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