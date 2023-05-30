Штрафовать «зайцев» на платных трассах будут региональные власти

Региональным властям разрешат штрафовать водителей за неоплаченный проезд по «платникам».

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Новый законопроект в первом чтении намерена в ближайшее время принять Государственная Дума. Согласно поправкам, руководство каждого субъекта будет самостоятельно определять размер санкции для автомобилистов. В первую очередь нововведения коснутся Московского скоростного диаметра, Западного скоростном диаметра в Санкт-Петербурге, обхода Хабаровска, а также нескольких региональных магистралей, которые находятся на стадии строительства.

Благодаря новому законопроекту собранные с автовладельцев деньги будут поступать не в федеральный, а в региональные бюджеты субъектов России. По мнению авторов поправок, новое решение позволит местным органам управления использовать полученные средства на строительство и обслуживание платных автотрасс.

Региональные власти будут самостоятельно определять размер штрафов, а также фиксировать нарушения с помощью дорожных камер и рассылать «письма счастья» нарушителям. Санкции в каждом регионе будут зависеть от уровня доходов населения. Регионы смогут установить окончательный размер штрафов после того, как Госдума одобрит поправки. Ожидается, что новый законопроект вступит в силу с первого марта следующего года.