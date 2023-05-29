Внедорожник Chery iCar 03 в стиле Defender выехал на тесты

Появились фотографии нового китайского внедорожника Chery iCar 03 с дизайном а-ля Defender.

© Chery iCar 03 / Соцсети КНР

Модель представили всего месяц назад на Шанхайском автосалоне, причем там она дебютировала в статусе концепт-кара. А на днях в Китае сфотографировали тестовый прототип, который выехал на дороги без камуфляжа. Как отмечает портал CarNewsChina, внедорожник на шпионских снимках имеет ряд отличий от концепта, представленного в Шанхае.

Так, вместо логотипа «i» у тестового прототипа можно заметить надпись iCar Allroad, что намекает на его внедорожные возможности, иначе выглядят и блоки ходовых огней. В целом же дизайн экстерьера напоминает Land Rover Defender.

Журналисты выяснили, что у внедорожника с индексом 03 будет полный привод, стойки McPherson спереди и независимая подвеска сзади, а дорожный просвет составит 170 миллиметров — значительно меньше, чем у других внедорожников. iCar 03 предложат с электрической силовой установкой и запасом хода в 500-1000 километров в зависимости от версии. Ожидается и полуавтопилот второго уровня.

Chery iCar 03 / Соцсети КНР

Chery iCar 03 / Соцсети КНР

Шпионам удалось заглянуть в салон. Там установлены кресла с развитой боковой поддержкой как у Tiggo 7 Plus (в России — Tiggo 7 Pro), для пассажира спереди предусмотрены ухватистые ручки на дверной панели и центральном тоннеле, а по центру передней панели находится широкоформатный планшет.

Chery iCar 03 / Соцсети КНР

Премьера готового к серийному производству iCar 03 намечена на четвертый квартал 2023 года.

Chery iCar 03 / Соцсети КНР