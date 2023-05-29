С 1 июня в России ужесточат требования к производимым и ввозимым автомобилям
С 1 июня в России начнет действовать новый перечень минимальных технических требований как к выпускаемым в стране автомобилям, так и к транспортным средствам, ввозимым из-за рубежа. Список опубликован на портале Минпромторга РФ.
В частности, с 1 июня текущего года все выпускаемые в Российской Федерации автомобили должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2». Кроме того, будет прекращен ввоз транспортных средств из дружественных стран в упрощенном порядке. Таким образом, все ввозимые из-за границы машины должны быть оснащены устройствами ЭРА-ГЛОНАСС.
Напомним, что 13 марта интеграция государственной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС со всеми действующими «Системами-112» была завершена в 85 регионах. Как подчеркивал заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов, успешное завершение интеграции является важным шагом для сохранения жизни и здоровья людей на дорогах. Работа системы позволит ощутимо сократить время с момента аварии до вызова экстренных служб на место происшествия.