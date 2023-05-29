В России ужесточат требования к производимым и ввозимым автомобилям

С 1 июня в России начнет действовать новый перечень минимальных технических требований как к выпускаемым в стране автомобилям, так и к транспортным средствам, ввозимым из-за рубежа. Список опубликован на портале Минпромторга РФ.

В частности, с 1 июня текущего года все выпускаемые в Российской Федерации автомобили должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2». Кроме того, будет прекращен ввоз транспортных средств из дружественных стран в упрощенном порядке. Таким образом, все ввозимые из-за границы машины должны быть оснащены устройствами ЭРА-ГЛОНАСС.