В Госдуме предложили смягчить правила парковки в Москве

В Госдуме предложили удешевить парковку в Москве и реже эвакуировать машины.

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По словам вице-спикера Госдумы Владислав Даванков, правила парковки в столице нуждаются в корректировке: за 10 минут до эвакуации с неположенного места водителям следует присылать СМС. Также стоит уводить только мешающие проезду автомобили, а в остальных случаях хватит и штрафа, считает он. Кроме этого, москвичи должны знать, куда уходят деньги, собранные за парковку.

В качестве аргумента Даванков привел недавно приключившийся с ним случай. Он привез ребенка с температурой в больницу и поставил машину на обочине, так как на парковке не было мест. Спустя 20 минут автомобиль пропал. В результате депутат вез больного ребенка домой на такси, а затем полдня вызволял машину со штрафстоянки.

В связи с этим депутат предлагает ряд нововведений. Эвакуацию только мешающих проезду машин и штрафы для остальных, скидку 50 процентов на парковку в соседних районах и бесплатную стоянку на границе между ними. Первые 15 минут стоянки должны быть бесплатными, так как за пять минут многие не успевают оплатить парковку. Знак «Парковка для резидентов» должен устанавливаться советом депутатов.

Другие меры связаны с тратой заработанных на парковке средств. Их нужно пускать на благоустройство улиц и дворов, отмечает Даванков. Кроме этого, для каждого москвича должна быть доступна онлайн информация о том, куда пошли деньги за парковки и его районе.