Президент подписал закон о согласованиях при установке дорожных камер

Дорожные видеокамеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, будут устанавливать только по согласованию с региональным главком МВД. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

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Изменения вносятся в законы "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ (...)" и "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги"(...)".

Предусматривается, что используемые на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети работающие в автоматическом режиме стационарные специальные технические средства, средства фиксации должны обеспечивать контроль за соблюдением правил дорожного движения и осуществлять фиксацию в зоне своего обзора всех нарушений правил дорожного движения, для выявления которых они предназначены, независимо от усмотрения и без какого-либо непосредственного воздействия на них человека.

Эти приборы должны быть в установленном порядке утверждены в качестве средств измерений, иметь соответствующий сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке.

Решение о размещении на дороге специальных технических средств может приниматься уполномоченным органом исполнительной власти региона, по территории которого проходит дорога, владельцем автомобильной дороги и региональным главком МВД.

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в отношении находящихся в ее доверительном управлении автомобильных дорог как их владелец вправе осуществлять новые полномочия.