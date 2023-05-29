ГИБДД намерено вернуть контроль над работой дорожников

ГИБДД хочет вернуть личный контроль над дорожными службами.

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По данным ведомства, из-за моратория на проверки бизнеса, введённого властями, число предписаний в отношении ремонтирующих и эксплуатирующих дороги компаний сократилось за год более чем в 40 раз. Госавтоинспекция решила обойти ограничения, чтобы вновь штрафовать организации без согласования с прокуратурой. В ведомстве заявили, что такое решение позволит минимизировать риски причинения вреда здоровью граждан.

Сегодня в России действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Внеплановый контроль власти разрешили проводить лишь в исключительных случаях и только по согласованию с прокуратурой. Таким образом, в стране практически не осуществляется контроль за деятельностью дорожных служб. Из-за 40-кратного сокращения вынесения предписаний на устранение нарушений Национальный автомобильный союз попросил МВД вернуть полномочия по проверке дорожников ГИБДД.

Ведомство предлагает осуществлять за дорожниками мероприятия под названием «постоянный рейд». Сегодня подобный контроль ГИБДД использует в отношении грузоперевозчиков, автопредприятий и таксопарков. Если власти одобрят законопроект, инспекторы смогут проводить инструментальное обследование, опрос, досмотр и осмотр, а также запрашивать документы в границах определённой территорий. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции будут возбуждать административные дела и выписывать предписание об устранении нарушения без согласования с прокуратурой.