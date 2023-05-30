Дорожные камеры в России будут устанавливать по новым правилам с осени 2024 года. Президент Владимир Путин сегодня подписал соответствующий закон — он опубликован на официальном портале правовой информации. Новые правила ужесточают порядок применения устройств фото- и видеофиксации: в нем перечислены обоснования для установки камер, минимальное расстояние от предупреждающих табличек и другие нормы.

Согласно закону, камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для движения общественного транспорта и на аварийно-опасных участках, в местах проведения дорожных работ, на переходах и перекрестках, на участках с запрещенной стоянкой и остановкой, а также в других местах, определяемых ГИБДД.

Зона контроля камеры за городом должна начинаться не менее чем через 150-300 метров после предупреждающего знака, а в городе — не менее чем через 100 метров. Решение об установке камеры будут принимать региональные власти, согласовывая его с МВД. При этом информация о камерах и нарушениях, которые они фиксируют, будет обязательно передаваться ГИБДД и размещаться онлайн.

Мобильные комплексы будут перемещать после прекращения обстоятельств, ставших причиной их установки.

Если камеры установлены и обозначены не по новым правилам, штраф можно будет обжаловать. Соответствующие правки в КоАП уже внесены.