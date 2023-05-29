Универсал Mercedes-Benz снимут с серийного производства в сентябре

Как сообщает SPEEDME.RU, бренд Mercedes-Benz намерен в ближайшее время полностью модернизировать собственный модельный ряд. Ранее с производства был снят CLS, а теперь компания попрощается и с E-Class Estate. Отмечается, что у последнего подходит к концу срок службы.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Однако параллельно с этим проходят презентации новых автомобилей и моделей. Некоторые новинки появятся уже в середине осени, например E-Class Estate и E-Class All-Terrain.