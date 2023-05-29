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Салон пикапа Ram Rampage 2024 года для Южной Америки показали на видео

Не так давно автопроизводитель Ram опубликовал интригующий тизер своего нового пикапа для южноамериканского рынка. И вот теперь, как сообщает издание SPEEDME.RU, компания выложила в Сеть видеоролик, который показывает дизайн салона компактного грузовика.

Пикап Ram Rampage оснастили многофункциональной кабиной
© Моя Москва.онлайн

Есть сведения о том, что ожидаемый пикап получит название Rampage. Благодаря появившимся кадрам можно увидеть, что автомобиль оснастили современной и многофункциональной кабиной.

Кроме того, взгляд сразу привлекает крупный 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. При более внимательном просмотре можно заметить, что Ram Rampage имеет полностью цифровую приборную панель.

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