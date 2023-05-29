Пикап Ram Rampage оснастили многофункциональной кабиной

Салон пикапа Ram Rampage 2024 года для Южной Америки показали на видео
Не так давно автопроизводитель Ram опубликовал интригующий тизер своего нового пикапа для южноамериканского рынка. И вот теперь, как сообщает издание SPEEDME.RU, компания выложила в Сеть видеоролик, который показывает дизайн салона компактного грузовика.
Есть сведения о том, что ожидаемый пикап получит название Rampage. Благодаря появившимся кадрам можно увидеть, что автомобиль оснастили современной и многофункциональной кабиной.
Кроме того, взгляд сразу привлекает крупный 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. При более внимательном просмотре можно заметить, что Ram Rampage имеет полностью цифровую приборную панель.