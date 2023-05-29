Пикап Ram Rampage оснастили многофункциональной кабиной

Не так давно автопроизводитель Ram опубликовал интригующий тизер своего нового пикапа для южноамериканского рынка. И вот теперь, как сообщает издание SPEEDME.RU, компания выложила в Сеть видеоролик, который показывает дизайн салона компактного грузовика.

© Моя Москва.онлайн

Есть сведения о том, что ожидаемый пикап получит название Rampage. Благодаря появившимся кадрам можно увидеть, что автомобиль оснастили современной и многофункциональной кабиной.