Появилось шпионское видео обновленного Kia Sorento

Кроссовер Kia Sorento обновится в стиле «старшей» модели Telluride.

© KindelAuto / YouTube

На YouTube-канале KindelAuto появилось шпионское видео, на котором запечатлен рестайлинговый Sorento. В настоящее время предсерийный прототип проходит серию дорожных испытаний — его тестируют в плотном камуфляже, однако некоторые выводы об изменениях, которые произойдут в дизайне модели, уже можно сделать. Например, сквозь камуфляж проглядывает новая вертикальная оптика, знакомая по Telluride.

Kia Sorento присутствует на рынке уже больше 20 лет, и за это время модель четыре раза сменила поколение. Актуальный кроссовер четвертой генерации с индексом MQ4 в строю с 2020 года, и теперь пришло время для планового обновления, которое принесет модели новую внешность.

KindelAuto / YouTube

KindelAuto / YouTube

KindelAuto / YouTube

KindelAuto / YouTube

Испытания рестайлингового Kia Sorento проводятся с осени прошлого года, и, судя по шпионским фотографиям и свежему видео, основные изменения произойдут в передней части автомобиля. Сквозь камуфляж просматривается вертикальная передняя оптика, радиаторная решетка в новом дизайне и чуть измененный бампер. На корме же может появиться сплошной фонарь на манер других моделей марки. В целом обновленный Sorento станет более брутальным и породнится с более крупным Telluride.

А моторная гамма, скорее всего, останется прежней. Актуальный Sorento в зависимости от рынка сбыта комплектуется 191-сильным «атмосферником» объемом 2,5 литра, а также турбированной версией этого мотора на 281 силу. Есть в линейке и гибридные модификации на базе 1,6-литрового ДВС, развивающие 227 сил («мягкий» гибрид) и 261 сил (подряжаемый гибрид).