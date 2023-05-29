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Обновленный Kia Sorento попал на видео

Кроссовер Kia Sorento обновится в стиле «старшей» модели Telluride.

Появилось шпионское видео обновленного Kia Sorento
© KindelAuto / YouTube

На YouTube-канале KindelAuto появилось шпионское видео, на котором запечатлен рестайлинговый Sorento. В настоящее время предсерийный прототип проходит серию дорожных испытаний — его тестируют в плотном камуфляже, однако некоторые выводы об изменениях, которые произойдут в дизайне модели, уже можно сделать. Например, сквозь камуфляж проглядывает новая вертикальная оптика, знакомая по Telluride.

Kia Sorento присутствует на рынке уже больше 20 лет, и за это время модель четыре раза сменила поколение. Актуальный кроссовер четвертой генерации с индексом MQ4 в строю с 2020 года, и теперь пришло время для планового обновления, которое принесет модели новую внешность.

KindelAuto / YouTube
KindelAuto / YouTube
KindelAuto / YouTube
KindelAuto / YouTube

Испытания рестайлингового Kia Sorento проводятся с осени прошлого года, и, судя по шпионским фотографиям и свежему видео, основные изменения произойдут в передней части автомобиля. Сквозь камуфляж просматривается вертикальная передняя оптика, радиаторная решетка в новом дизайне и чуть измененный бампер. На корме же может появиться сплошной фонарь на манер других моделей марки. В целом обновленный Sorento станет более брутальным и породнится с более крупным Telluride.

В России Соренто официально продавался до весны прошлого года и выпускался на мощностях завода «Автотор». Позже марка Kia была внесена в список параллельного импорта, что позволяет поставлять корейские автомобили в Россию без разрешения правообладателя.

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