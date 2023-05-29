«Москвич» зарегистрировал логотип новой модели
На минувшей неделе автозавод «Москвич» подал заявку на регистрацию графического решения логотипа модели Москвич 6, передает «Автопоток».
«Автозавод «Москвич» 26 мая подал заявку на регистрацию графического решения логотипа модели Москвич 6 (переименованный JAC Sehol A5 Plus)», - пишет Telegram-канал.
Уточняется, что выйти на рынок модель должна осенью 2023 года.
Ранее сообщалось, что, по данным АО «Паспорт промышленный консалтинг», автозавод «Москвич» впервые оказался в топ-10 российского авторынка по итогам четвертой недели мая.
Также до этого портал Drom.ru сообщил, что с июля 2023 года утилизационный сбор на автомобили в России повысят на 60%. Это станет драйвером роста цен как на автомобили, которые ввозят в страну по параллельному импорту, так и на минимально локализованные в стране. Отмечалось, что речь идет, в частности, о «Москвиче».