«Москвич» зарегистрировал логотип новой модели

Также до этого портал Drom.ru сообщил, что с июля 2023 года утилизационный сбор на автомобили в России повысят на 60%. Это станет драйвером роста цен как на автомобили, которые ввозят в страну по параллельному импорту, так и на минимально локализованные в стране. Отмечалось, что речь идет, в частности, о «Москвиче».