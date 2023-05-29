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В России поступили в продажу электрические кроссоверы Neta V за 2,1 млн рублей

В России дилеры начали продавать компактный китайский электрокроссовер Neta V, выяснила «Газета.Ru». Лоты таких автомобилей опубликованы в классифайдах. Машины можно купить в Амурской и Московской областях.

В России поступили в продажу электрические кроссоверы Neta V за 2,1 млн рублей
© Газета.Ru

В частности, дилер из Благовещенска предлагает купить машину за 2,1 млн руб. Компания из Красногорска оценила Neta V в 2,3 млн руб.

По габаритам автомобиль соответствует таким моделям, как Nissan Juke и Opel Mokka: длина составляет 4070 мм, ширина — 1690 мм, а высота — 1540 мм, при колесной базе 2420мм. В салоне на передней панели установлен 13-дюймовый сенсорный монитор.

Машина оснащена электромотором мощностью 75 л.с. и передним приводом. Максимальная скорость составляет 100 км/ч. На одном заряде батареи автомобиль может проехать до 400 км.

В оснащение Neta V входят подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема, парктроники, камера заднего вида, датчики давления в шинах и другие опции.

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