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Bugatti построит в Дубае жилой небоскреб с пляжем и лифтами для суперкаров

Компания Bugatti обнародовала эскизы жилой башни, которую планирует построить в престижном районе Business Bay в Дубае. Как сообщает журнал Auto.ru, у здания будет собственный пляж, а подняться в пентхаус можно будет, не выходя из своего автомобиля.

Bugatti построит в Дубае небоскреб с пляжем и лифтами для суперкаров
© Bugatti

Проект разрабатывался дизайнерами Bugatti в содружестве с архитектурным бюро одного из самых известных местных застройщиков Binghatti. Всего в 46-этажном здании с необычным округлым внешним видом будут 11 пентхаусов в верхней части и 171 обычных апартаментов.

Каждая резиденция на верхних этажах получит уникальную планировку и внутренний дизайн. По утверждениям компании, в разработке интерьеров дизайнеры вдохновлялись образами прибрежных городов Франции, из-за чего некоторые пентхаусы оборудуют бассейнами.

Кроме уже традиционных элементов роскоши вроде консьерж-сервиса и услуг водителя в здании также появятся необычные дополнительные опции. В частности, там будет искусственный пляж с натуральным песком и лифты, на которых можно доставить свой суперкар из подземного гаража в квартиру. Также у дома будет собственный элитный сервисный центр центр, который рассчитан на обслуживание обеспеченных коллекционеров машин.

Цены на элитную недвижимость пока держатся в тайне, однако прием заявок на покупку квартир и пентхаусов уже открыт.

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