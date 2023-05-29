Утечка Tesla выявила жалобы клиентов на электромобили

Компания Tesla допустила утечку личных данных пользователей. Она, в свою очередь, выявила жалобы на машины компании, включая электромобиль Model 3, сообщает Autoblog.com со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

Издание опубликовало отчет, основанный на просочившейся информации о Tesla. Отмечается, что газета потратила месяцы на изучение «огромного» массива данных, предоставленных разоблачителем.

В отчете говорится, что Tesla получила 4000 жалоб от клиентов на системы автономного вождения. Подчеркивается, что Tesla получила тысячи жалоб клиентов на проблемы с торможением и ускорением.

«Информатор слил 100 гигабайт конфиденциальных данных Tesla в Handelsblatt, которые, как сообщается, включали около 4000 жалоб на его функции автономного вождения», - говорится в статье.

«Файлы Tesla» также содержали банковские реквизиты клиентов и другие данные.