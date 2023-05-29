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31 минуту назад

Утечка Tesla выявила жалобы клиентов на электромобили

Лера Букина

Компания Tesla допустила утечку личных данных пользователей. Она, в свою очередь, выявила жалобы на машины компании, включая электромобиль Model 3, сообщает Autoblog.com со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

Утечка Tesla выявила жалобы клиентов на электромобили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание опубликовало отчет, основанный на просочившейся информации о Tesla. Отмечается, что газета потратила месяцы на изучение «огромного» массива данных, предоставленных разоблачителем.

В отчете говорится, что Tesla получила 4000 жалоб от клиентов на системы автономного вождения. Подчеркивается, что Tesla получила тысячи жалоб клиентов на проблемы с торможением и ускорением.

«Информатор слил 100 гигабайт конфиденциальных данных Tesla в Handelsblatt, которые, как сообщается, включали около 4000 жалоб на его функции автономного вождения», - говорится в статье.

«Файлы Tesla» также содержали банковские реквизиты клиентов и другие данные.

Ранее российский разработчик средств защиты информации «Инфотекс» подтвердил утечку учетных данных пользователей сайта. В компании пояснили, что после появления в Telegram-канале информации об утечке данных с сайта «Инфотекс», он был оперативно отключен и начата проверка.

Автоновости,Tesla,
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