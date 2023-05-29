В России пройдет крупнейший фестиваль владельцев Volkswagen

Крупнейший в России фестиваль автомобилей Volkswagen пройдет 3 июня в парке «Яхрома». Участниками VAGBURG станут больше 1000 человек, приехавших в Подмосковье со всех уголков России — от Калининграда до Красноярска. Посетителей ждет выставка редких машин, спортивные игры, вкусная еда, выступления диджеев и многое другое.

© Motor.ru / VAGBURG

3 июня на территории подмосковного курорта «Яхрома» пройдет ежегодный фестиваль VAGBURG. Это крупнейший в России слёт владельцев автомобилей Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche и Lamborghini — аналог GTI Fest на озере Вёртер-Зе с поправкой на местный колорит. Фестиваль соберет больше 1000 машин, причем география участников по-прежнему будет обширной, от Калининграда до Красноярска. Но главное — любой из посетителей VAGBURG получит шанс уехать домой на новой машине.

В программе фестиваля заявлены выставка автомобилей разных цветов и годов выпуска и отдельная экспозиция с редкими и уникальными VAG’ами. Помимо этого, на территории VAGBURG будут организованы зоны с настольными и спортивными играми, большой фуд-корт с разнообразной едой и напитками и большая лаундж-зона. На закуску гостям предложат выступление трибьют-коллектива, исполняющего песни Red Hot Chili Peppers, диджейские сеты и шоу.