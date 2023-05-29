Иранский конкурент Lada Vesta получил новый вариатор

Концерн Saipa из Ирана начал опытное производство седана Shahin с новой автоматической трансмиссией - вариатором. Ожидается, что серийный выпуск модели с такой коробкой начнётся в ближайшие месяцы.

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Событие примечательно, как минимум, двумя обстоятельствами: иранцы нашли способ импортозаместить вариатор бельгийского производства Punch (эта же фирма поставляла "автоматы" для УАЗа), Shahin - реальный конкурент Lada Vesta, который будет доступен на российском рынке.

Правда, что это за вариатор, не уточняется, но в Saipa говорят, что он современнее "Панча", который ставят на Quick, Saina, которые также планируются к поставкам в РФ. Новая трансмиссия работает в паре с прежним 8-клапанным мотором 1,5 литра мощностью 110 л.с. и крутящим моментом 178 Нм.

Седан Saipa Shahin длиной 4460 мм и колёсной базой 2650 мм построен на платформе Toyota B. Ожидаемый прайс на "Шахин" с CVT - до 1,7 млн рублей.