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Иранский конкурент Lada Vesta получил новый вариатор

Концерн Saipa из Ирана начал опытное производство седана Shahin с новой автоматической трансмиссией - вариатором. Ожидается, что серийный выпуск модели с такой коробкой начнётся в ближайшие месяцы.

Иранский конкурент Lada Vesta получил новый вариатор
© Пресс-служба Saipa

Событие примечательно, как минимум, двумя обстоятельствами: иранцы нашли способ импортозаместить вариатор бельгийского производства Punch (эта же фирма поставляла "автоматы" для УАЗа), Shahin - реальный конкурент Lada Vesta, который будет доступен на российском рынке.

Правда, что это за вариатор, не уточняется, но в Saipa говорят, что он современнее "Панча", который ставят на Quick, Saina, которые также планируются к поставкам в РФ. Новая трансмиссия работает в паре с прежним 8-клапанным мотором 1,5 литра мощностью 110 л.с. и крутящим моментом 178 Нм.

Седан Saipa Shahin длиной 4460 мм и колёсной базой 2650 мм построен на платформе Toyota B. Ожидаемый прайс на "Шахин" с CVT - до 1,7 млн рублей.

Тем временем АвтоВАЗ наконец-то озвучил цены и комплектации Lada Vesta нового поколения. Российская модель не получит автоматической трансмиссии до 2024 года.

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