BMW сняла короткометражку с Умой Турман и электрокаром i7

Представленный в Каннах фильм компании BMW The Calm (Спокойствие), в котором снялись Ума Турман и Пом Клементьефф, а также флагманский электрокар немецкого автопроизводителя i7 M70 xDrive, теперь доступен на YouTube. Об этом пишет Motorauthority.

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В фильме Клементьефф играет секретного агента, вызванного на встречу в Каннах, которому по дороге приходится отбиваться от убийцы. В конце пути он должен встретиться с другим агентом, которого играет Ума Турман.

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В короткометражном фильме компания BMW продемонстрировала некоторые технологии, реализованные в новом электрическом флагмане i7, в том числе управление жестами и 31,3-дюймовый экран, который опускается с потолка.

По данным автопроизводителя, первые просмотры «Спокойствия» состоялись в кузове седана i7. Компания BMW привезла несколько таких автомобилей на Каннский кинофестиваль во Франции для премьеры картины.

При этом в фильме есть и художественная вольность. В сцене, где секретный агент Клементьефф и его потенциальный убийца дерутся, машина находится в режиме «автоматического вождения», двигаясь без наблюдения. Однако пока в серийных автомобилях такая возможность не реализована.

Ожидается, что модель i70 M70 появится в США в 2024 году. Это самая мощная из доступных моделей 7-й серии. Она позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Инженеры BMW также улучшили машину с помощью специальной пневматической подвески с регулируемым демпфированием и автоматическим выравниванием, применили более жесткую оболочку кузова и активные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель Porsche планирует увеличить запас хода своих автомобилей до 1300 км с помощью изменения химического состава анодов у традиционных аккумуляторов с жидким электролитом.