На УАЗе поспорили с послом ЦАР о выпуске «Патриотов» в Африке

«УАЗ Патриот», конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР. Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги. Нам нужен именно «УАЗ» — не «Лада», — сказал посол.