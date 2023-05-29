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На УАЗе поспорили с послом ЦАР о выпуске «Патриотов» в Африке

В компании «Соллерс», владеющей Ульяновским автозаводом, не подтвердили информацию о начале выпуска внедорожников УАЗ «Патриот» в Центрально-Африканской республике (ЦАР).

«Мы изучаем такую возможность, но пока на этом все. Какую-то конкретику о деталях проекта давать очень рано», — сообщил «Газете.Ru» официальный представитель компании «Соллерс», владеющей УАЗом.

В «Соллерсе» также затруднились сообщить, когда появится информация о деталях такого проекта.

Посол ЦАР Додону: Автомобили «УАЗ Патриот» планируют собирать в республике

О том, что внедорожники УАЗ «Патриот» собираются выпускать в ЦАР, ранее сообщил в интервью «Известиям» посол этой страны в РФ Леон Додону-Пунагаза.

«УАЗ Патриот», конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР. Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги. Нам нужен именно «УАЗ» — не «Лада», — сказал посол.

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