В Россию привезли 75-сильные китайские кроссоверы за 2 миллиона рублей

В российских автосалонах начались продажи электрокроссоверов Neta V за 2,1 миллиона рублей. Китайские автомобили Neta V привезли по схеме параллельного импорта дилеры из Московской и Амурской областей. У продавцов в наличии модели с безальтернативной силовой установкой. В зависимости от дилерского центра стоимость электромобилей из Поднебесной доходит до 2,1 миллиона рублей.

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Длина Neta V составляют 4070 миллиметра, а размер колесной базы равен 2420 миллиметрам. Таким образом, китайский электрокроссовер сопоставим по размерам с Nissan Juke и Opel Mokka. В оснащение модели входит мультимедийная система с 13-дюймовым тачскрином, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида, парктроники и датчики давления в шинах.

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В движение Neta V приводит 75-сильный электромотор. Без подзарядки кроссовер может проехать около 400 километров. Максимальная скорость модели составляет сто километров в час.

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Дилер и Благовещенска оценил китайский электрокроссовер в 2,1 миллиона рублей. В автосалоне Красногорска приобрести Neta V можно за 2,3 миллиона рублей.

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