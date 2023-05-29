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В Россию привезли 75-сильные китайские кроссоверы за 2 миллиона рублей

В российских автосалонах начались продажи электрокроссоверов Neta V за 2,1 миллиона рублей. Китайские автомобили Neta V привезли по схеме параллельного импорта дилеры из Московской и Амурской областей. У продавцов в наличии модели с безальтернативной силовой установкой. В зависимости от дилерского центра стоимость электромобилей из Поднебесной доходит до 2,1 миллиона рублей.

В Россию привезли 75-сильные китайские кроссоверы за 2 миллиона рублей
© Motor.ru

Длина Neta V составляют 4070 миллиметра, а размер колесной базы равен 2420 миллиметрам. Таким образом, китайский электрокроссовер сопоставим по размерам с Nissan Juke и Opel Mokka. В оснащение модели входит мультимедийная система с 13-дюймовым тачскрином, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида, парктроники и датчики давления в шинах.

Motor.ru

В движение Neta V приводит 75-сильный электромотор. Без подзарядки кроссовер может проехать около 400 километров. Максимальная скорость модели составляет сто километров в час.

Motor.ru

Дилер и Благовещенска оценил китайский электрокроссовер в 2,1 миллиона рублей. В автосалоне Красногорска приобрести Neta V можно за 2,3 миллиона рублей.

Motor.ru

На прошлой неделе один из российских дилеров привез в страну самый бюджетный китайский электромобиль. За Wuling Mini EV 2022 года продавец запросил 1,2 миллиона рублей.

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