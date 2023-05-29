Фары будущего от Hyundai помогут водителю общаться с другими участниками движения

Экспериментальные фары Hyundai могут рисовать подсказки на дороге.

© Motor.ru / Hyundai Mobis

Они основаны на технологии микрозеркал и получают данные от фронтальной камеры и GPS. На практике такая оптика способна с высокой точностью «вырезать» контур машины впереди; нарисовать на дороге полутораметровый знак, который предупредит о ремонтных работах; а также помочь пешеходу перейти дорогу, высветив перед ним виртуальную «зебру».

Разработка Hyundai Mobis мало чем отличается от светодиодных фар на Audi A8 или Mercedes-Maybach S-Class. Ключевой элемент системы HD Lighting — цифровая матрица DMD (digital micromirror device) из 1,3 миллиона микрозеркал, которая позволяет с высокой точностью управлять излучением 25 тысяч крошечных светодиодов.

Используя данные с фронтальной камеры и GPS, оптика Hyundai предупредит о ремонтных работах и лежачих полицейских, а также создаст для пешехода виртуальную «зебру».

Технология повышает безопасность в темное время суток и предлагает новый способ общения водителя с другими участниками движения. На первый взгляд ничего нового, но Hyundai одной из первых додумалась «скормить» данные с камеры и GPS блоку управления светотехникой.

В принципе это одна из задач фирмы — объединить несколько функций в одном компоненте. Примером такого подхода служат и светодиодные фонари HLED, и модули e-corner, благодаря которым Hyundai Ioniq 5 научился ездить боком и разворачиваться на месте.

А чуть раньше Hyundai Mobis показала первый в мире рулонный дисплей мультимедиа. Он занимает минимум места и может быть установлен на передней панели, крыше и даже сбоку от сидений. Высота дисплея регулируется: насколько он выдвинется, зависит от выбранного режима.