Sollers начал продавать свои фургоны онлайн

Компания Sollers запустила в России онлайн-продажи своих фургонов. Информация об автомобилях Sollers Argo и Sollers Atlant теперь доступна в Сети: перечислены комплектации и стоимость, а фильтрация позволяет выбрать модель, исполнение, мотор и место покупки. К онлайн-магазину подключены 65 официальных дилеров марки по всей стране. Кроме этого, клиентам при заказе через интернет доступны бонусные программы — четыре бесплатных ТО и особые условия по кредиту и трейд-ину.

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При оформлении кредита через банк ВТБ физическим лицам доступна скидка в размере 220 тысяч рублей. Она распространяется на обе машины линейки Sollers — Atlant и Argo, в том числе в специальных исполнениях. То есть, начальная цена Atlant в этом случае составит 2 954 000 рублей, а Argo будет стоить от 2 439 000 рублей.

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Тем временем Sollers решил перенести сборку фургонов из Елабуги в Ульяновск. С момента старта производства в Татарстане прошло всего полгода, но Argo отныне будут выпускаться в новом комплексе на территории Ульяновского автозавода.

Argo (он же китайский JAC N25/N35) стал первой моделью, «переехавшей» на новые мощности. Sollers уже прорабатывает другие проекты для свежей площадки, которые укрепят сотрудничество с УАЗом и упростит работу обеих фирм благодаря синергии по части узлов и агрегатов. Argo будут производить по полному циклу — сваркой, окраской кабины и сборкой.