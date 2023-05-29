Удлиненный Volkswagen ID.Buzz получит три ряда сидений

Компания Volkswagen показала тизер удлиненного электрического минивэна ID.Buzz. Минивэн дебютирует через несколько дней, а основным рынком для него станут США. От европейского ID.Buzz новинка отличится тремя рядами сидений и силовой установкой, которая, по слухам, станет двухмоторной, как на грядущем iD.Buzz GTX. Остальные подробности станут известны после премьеры, запланированной на 2 июня.

© Motor.ru

Первый в истории Volkswagen Bus Day станет площадкой для премьеры нового iD.Buzz LWB. Аббревиатура вряд ли стает официальной, но она в полной мере передает суть: у такого минивэн будет увеличенная колесная база, а заодно и третий ряд сидений. Электрокар в ближайшее время выйдет на североамериканский рынок, но технические детали станут известны только 2 июня.

Не исключено, что трехрядный iD.Buzz получит более емкую тяговую батарею, а также электромотор APP550, который дебютировал на литфбеке ID.7 и настроена на отдачу 286 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Кроме того, ходили слухи, что минивэну достанется двухмоторный полный привод, ранее заявленный в том числе для ID.Buzz GTX (340 л.с.)