Chevrolet показала эскизы компактного электрического пикапа

Дизайнеры General Motors опубликовали эскизы неизвестного пикапа. Облик грузовичка перекликается с Silverado EV, но машины отличаются габаритами. При этом о намеках на новую модель речь, конечно же, ни идет. Это просто демонстрация работы стилистов технического центра GM.

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Автор эскизов — Дарби Барбер, креативный дизайнер в техническом центре GM в Уоррене (штат Мичиган). К сожалению, её рисунки не намекают на появление компактного пикапа под маркой Chevrolet (хотя многими воспринимаются именно так), а лишь демонстрируют, как с помощью контраста придать автомобилю стремительности. Так, часть объема здесь скрадывают черные пороги и бамперы, что стало весьма распространенной практикой и активно используется даже Lamborghini.

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Ещё эскизы Барбер могут рассказать о поиске нового языка дизайна. Скорее всего, будущие электрические модели Chevrolet получат похожую стилистику, с узкой оптикой, мускулами-подштамповками и резко очерченной плечевой линией. В общем, напоминает Silverado EV, но в ином, более футуристичном прочтении. Этот пикап, представленный в начале 2022 года, базируется на платформе Ultium и по части техники унифицирован с GMC Hummer EV.