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Chevrolet показала эскизы компактного электрического пикапа

Дизайнеры General Motors опубликовали эскизы неизвестного пикапа. Облик грузовичка перекликается с Silverado EV, но машины отличаются габаритами. При этом о намеках на новую модель речь, конечно же, ни идет. Это просто демонстрация работы стилистов технического центра GM.

Chevrolet показала эскизы компактного электрического пикапа
© Motor.ru

Автор эскизов — Дарби Барбер, креативный дизайнер в техническом центре GM в Уоррене (штат Мичиган). К сожалению, её рисунки не намекают на появление компактного пикапа под маркой Chevrolet (хотя многими воспринимаются именно так), а лишь демонстрируют, как с помощью контраста придать автомобилю стремительности. Так, часть объема здесь скрадывают черные пороги и бамперы, что стало весьма распространенной практикой и активно используется даже Lamborghini.

Motor.ru

Ещё эскизы Барбер могут рассказать о поиске нового языка дизайна. Скорее всего, будущие электрические модели Chevrolet получат похожую стилистику, с узкой оптикой, мускулами-подштамповками и резко очерченной плечевой линией. В общем, напоминает Silverado EV, но в ином, более футуристичном прочтении. Этот пикап, представленный в начале 2022 года, базируется на платформе Ultium и по части техники унифицирован с GMC Hummer EV.

Начальный Silverado EV оснащен полным приводом с двумя электромоторами, которые выдают 517 лошадиных сил и 834 Нм крутящего момента. Версия RST располагается отдачей в 673 силы и 1057 Нм. С опциональным пакетом Wide Open Watts Mode такой пикап способен разогнаться до 60 миль в час (97 км/ч) менее чем за 4,5 секунды. Запас хода у обеих версий одинаковый — 644 километра.

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