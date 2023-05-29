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«Автотор» и BAIC займутся совместной разработкой автомобилей

«Автотор» заключил соглашение с китайской компанией BAIC о совместном производстве машин. Стороны подписали документы в рамках российско-китайского бизнес-форума. Руководство компаний договорились о перспективах расширения технологического сотрудничества по ряду проектов, реализуемых на калининградской площадке. Фирмы определили план совместной работы инженерно-технических групп обеих стран.

«Автотор» и BAIC займутся совместной разработкой автомобилей
© Motor.ru

В рамках взаимодействия китайского и российского автопроизводителей будет разработана новая линейка автомобилей, оснащенных электрическими, гибридными и газовыми силовыми установками. Кроме того, в рамках партнерства инженеры наладят выпуск и последующую локализацию автокомпонентов на площадке «Автотора» в Калининграде.

Компании уже приступили к подготовке на полный цикл производства, включая сборку, сварку и окраску кузовов нескольких моделей, выпускаемых в Калиниграде. Сегодня из линейки BAIC там собирают кроссовер X35 и седан U5 plus. До конца 2023 года на «Автоторе» планируют наладить производство еще пяти китайских моделей.

На прошлой неделе «Автотор» подписал партнерское соглашение с китайской компанией Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Ltd. Фирма из Поднебесной специализируется на разработке электрокаров.

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