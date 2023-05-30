Автомашины BMW получат менее причудливый дизайн

Нынешняя эра дизайна BMW была, мягко говоря, противоречивой. Помимо массивных решеток, вызывающих критику, некоторые из его дизайнов были названы его бывшими сотрудниками «нелепыми». И BMW говорит, что прислушивается к критике.

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Глава отдела дизайна BMW Group Адриан ван Хойдонк недавно сказал Top Gear, что автопроизводитель не «игнорирует болтовню». На самом деле, сказал он, «мы слышим это. Мы это видим». Он также предположил, что компания отреагирует.

Он добавил, что нынешняя эпоха дизайна бренда BMW, возглавляемая Домагоем Дюкечем, не была неудачной. Несмотря на критику, он сказал, что компания смотрит на свои показатели продаж при рассмотрении направлений дизайна, и что «они выглядят хорошо». Но дело не только в реакции, у безумия есть метод.

Это не просто риторика, это практическая реальность, пояснил он. Прямо сейчас дизайнеры BMW работают над автомобилями, которые выйдут в 2025 и 2026 годах. Они будут на дорогах до 2033 года, поэтому отдел должен придумать дизайны автомобилей, которые будут стильно выглядеть даже через десять лет.

Ван Хойдонк сказал, что для этого его дизайнеры должны изменить свои цели. Он предположил, что BMW готова создать что-то, что поначалу вызывает споры, если люди согласятся с тем, что к тому времени, когда будет готово обновление в середине цикла, она уже устарела. Это признак того, что автомобиль будет продолжать хорошо выглядеть в конце срока службы и после него, когда он попадет на рынок подержанных автомобилей.

Несмотря на то, что ван Хойдонк является главой отдела дизайна BMW Group, он говорит, что не считает группу или бренд своим. Скорее, он хранитель, управляющий легендарным автопроизводителем в будущем. Он хочет развивать то, что было до него, а не просто почивать на лаврах.

Таким образом, стоит ожидать, что дизайн бренда BMW будет меняться.