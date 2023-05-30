Центр Владивостока временно перекроют для автомобилистов

Движение будет ограничено с 9 до 12 часов от Океанского проспекта, 1 до Петра Великого, 2. На данном участке будет запрещено движение и парковка автотранспорта. Объехать можно будет по улицам Светланская, Корабельная Набережная, Алеутская, Светланский переулок.