Центр Владивостока временно перекроют для автомобилистов

Центр Владивостока перекроют на три часа для автомобилистов: дата
Во Владивостоке ограничат движение автомобилистов по Корабельной Набережной 24 июня. Такое решение принято из-за выпускных офицеров пожарно-спасательной академии.
Движение будет ограничено с 9 до 12 часов от Океанского проспекта, 1 до Петра Великого, 2. На данном участке будет запрещено движение и парковка автотранспорта. Объехать можно будет по улицам Светланская, Корабельная Набережная, Алеутская, Светланский переулок.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Владивосток и китайский остров Хайнань свяжет прямой рейс.