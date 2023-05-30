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Центр Владивостока перекроют на три часа для автомобилистов: дата

Во Владивостоке ограничат движение автомобилистов по Корабельной Набережной 24 июня. Такое решение принято из-за выпускных офицеров пожарно-спасательной академии.

Центр Владивостока временно перекроют для автомобилистов
© ТАСС

Движение будет ограничено с 9 до 12 часов от Океанского проспекта, 1 до Петра Великого, 2. На данном участке будет запрещено движение и парковка автотранспорта. Объехать можно будет по улицам Светланская, Корабельная Набережная, Алеутская, Светланский переулок.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Владивосток и китайский остров Хайнань свяжет прямой рейс.

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