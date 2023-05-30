Водитель отсудил у правительства миллион евро за яму на дороге

Британский водитель отсудил у правительства Уэльса 1,1 миллиона евро за дорожную яму.

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О завершении судебного разбирательства, которое длилось с 2018 года, сообщило издание Mirror. Пять лет назад житель Соединенного Королевства попал в аварию в результате наезда на выбоину. В результате ДТП водитель получил серьезные телесные повреждения из-за которых решил обратиться в суд. Оказалось, что это не первый случай, когда граждане Великобритании судились с правительством из-за некачественного дорожного покрытия.

По данным британских СМИ, выплата в размере 1,1 миллиона евро стала самой крупной компенсацией в истории Уэльса. При этом журналисты утверждают, что последние годы из-за неровностей дорожного покрытия в стране пострадали десятки жителей. Вместе с тем с 2018 года граждане 11 раз подавали в суд на правительство из-за плохих дорог. До сих пор самая большая компенсация составляли чуть больше тысячи евро.