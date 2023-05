В апреле Toyota увеличила мировые продажи на 5%

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor Corporation опубликовала результаты продаж, производства и экспорта своих машин за апрель текущего года. Кроме того, как пишет SPEEDME.RU, бренд огласил совокупные итоги за первые четыре месяца 2023-го, в том числе для своих дочерних предприятий Daihatsu Motor Co., Ltd. и Hino Motors, Ltd.