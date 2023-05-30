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Компания Toyota увеличила на 5% мировые продажи в апреле 2023 года

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor Corporation опубликовала результаты продаж, производства и экспорта своих машин за апрель текущего года. Кроме того, как пишет SPEEDME.RU, бренд огласил совокупные итоги за первые четыре месяца 2023-го, в том числе для своих дочерних предприятий Daihatsu Motor Co., Ltd. и Hino Motors, Ltd.

В апреле Toyota увеличила мировые продажи на 5%
© Моя Москва.онлайн

Итак, головной бренд Toyota смог реализовать в апреле по всему миру более 800 тысяч новых машин. Данный показатель почти на 5 процентов выше того, что был в апреле 2022-го.

Еще более впечатляющий рост – почти 9 процентов – продемонстрировал бренд Daihatsu. А вот грузовое подразделение Hino показало отрицательную динамику. Его продажи по сравнению с апрелем прошлого года упали на 25 процентов.

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