Седаны Changan Alsvin появились у дилеров в России
Как выяснила "Российская газета", дилеры Changan начали получать в России новые седаны Alsvin. Продажи автомобилей начнутся уже в июне.
"Первые автомобили Changan Alsvin начали поступать к нам в салон совсем недавно - в конце прошлой недели. Это переднеприводный седан с бензиновым двигателем объемом 1480 см3. Стоимость Changan Alsvin начинается от 1 809 000 рублей. Данная модель представлена у нас в нескольких цветах - белом, красном и синем.
Мы ожидаем повышенный спрос на эту машину в связи с сохраняющимся дефицитом на авторынке именно в сегменте седанов, а также за счет выгодного соотношения цены и качества этой модели", - рассказал "РГ" директор бренда "Авилон Changan" Илья Петров.
Стоит отметить, что Alsvin появились также и у дилера "АвтоСпецЦентр".
Напомним, самая дешевая версия Alsvin, которая называется LX, официально стоит 1 649 900 рублей без учета скидок. Вторая комплектация - это DLX. За нее компания установила цену в 1 709 900 рублей.
У автомобиля лишь один двигатель - это 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый силовой агрегат мощностью 107 л.с. (145 Нм). Мотор агрегатирован с пятиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным "мокрым" сцеплением. Передняя подвеска - независимая, типа McPherson, задняя - торсионная балка с гидравлическими амортизаторами. Заявленный дорожный просвет - 150 миллиметров.