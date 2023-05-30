Седаны Changan Alsvin появились у дилеров в России

Как выяснила "Российская газета", дилеры Changan начали получать в России новые седаны Alsvin. Продажи автомобилей начнутся уже в июне.

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"Первые автомобили Changan Alsvin начали поступать к нам в салон совсем недавно - в конце прошлой недели. Это переднеприводный седан с бензиновым двигателем объемом 1480 см3. Стоимость Changan Alsvin начинается от 1 809 000 рублей. Данная модель представлена у нас в нескольких цветах - белом, красном и синем.

Мы ожидаем повышенный спрос на эту машину в связи с сохраняющимся дефицитом на авторынке именно в сегменте седанов, а также за счет выгодного соотношения цены и качества этой модели", - рассказал "РГ" директор бренда "Авилон Changan" Илья Петров.

Стоит отметить, что Alsvin появились также и у дилера "АвтоСпецЦентр".

Напомним, самая дешевая версия Alsvin, которая называется LX, официально стоит 1 649 900 рублей без учета скидок. Вторая комплектация - это DLX. За нее компания установила цену в 1 709 900 рублей.