В Японии был представлен новый седан Toyota Crown

Компания Toyota продемонстрировала новое поколение седана Crown. Это было сделано в рамках гоночного марафона Super Taikyu на японском треке Фудзи, сообщает Car.watch.impress.co.jp.

© Toyota.jp

Тот факт, что это уже абсолютно серийный автомобиль, подтверждает внешний вид машины и полностью готовый интерьер. Премьера седана состоится в обозримом будущем.

Модель была сделана на базе платформы GA-L. Это заднеприводный автомобиль. Он выходит в 16-м поколении. У седана следующие габариты: 5030х1890х1470 миллиметров при колесной базе 3000 миллиметров.

Информация о силовой установке пока отсутствует. Среди опций в салоне - обогрев и вентиляция передних сидений. Отмечается, что положение кресла правого пассажира можно менять со второго ряда.