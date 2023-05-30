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В Японии был представлен новый седан Toyota Crown

Компания Toyota продемонстрировала новое поколение седана Crown. Это было сделано в рамках гоночного марафона Super Taikyu на японском треке Фудзи, сообщает Car.watch.impress.co.jp.

В Японии был представлен новый седан Toyota Crown
© Toyota.jp

Тот факт, что это уже абсолютно серийный автомобиль, подтверждает внешний вид машины и полностью готовый интерьер. Премьера седана состоится в обозримом будущем.

Модель была сделана на базе платформы GA-L. Это заднеприводный автомобиль. Он выходит в 16-м поколении. У седана следующие габариты: 5030х1890х1470 миллиметров при колесной базе 3000 миллиметров.

Информация о силовой установке пока отсутствует. Среди опций в салоне - обогрев и вентиляция передних сидений. Отмечается, что положение кресла правого пассажира можно менять со второго ряда.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России начнет действовать новый перечень минимальных технических требований как к выпускаемым в стране автомобилям, так и к транспортным средствам, ввозимым из-за рубежа. Список представлен на сайте Минпромторга РФ.

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