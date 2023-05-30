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В Китае представили обновленный Cadillac XT4

Китайская версия рестайлингового Cadillac XT4 была представлена с добавлением нового двигателя и изогнутым 33-дюймовым дисплеем на передней панели. Об этом пишет Auto.ru.

В Китае представили обновленный Cadillac XT4
© Auto.ru

Модель оснащена двигателем 1.5 турбо мощностью 211 л.с. и крутящим моментом 270 Нм, а также турбомотором 2.0 мощностью 237 л.с., который остался без изменений для американской версии. Обе модификации имеют автоматическую коробку передач и передний привод, но AWD-версии доступны только в США.

Китайская версия обновленного Cadillac XT4 получила 33-дюймовый изогнутый дисплей на передней панели с разрешением 9К. Управление микроклиматом осталось на отдельном блоке с клавишами. Кроссовер доступен с 20-дюймовыми дисками. Цены на обновленную модель в Китае начинаются от 230 до 276 тысяч юаней (от 2,6 до 3,1 миллиона рублей).

Вместе с XT4 был представлен и кросс-хэтчбек Cadillac GT4, который оснащен теми же моторами и интерьером, но имеет более мощный двигатель и полный привод, что делает его дороже, чем XT4.

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