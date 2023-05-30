Toyota Hilux превратили в трехосную пожарную машину

Британская тюнинговая компания ProSpeed представила необычную версию Toyota Hilux для вторичного рынка. То, что раньше было рабочей лошадкой пикапа, стало пожарным грузовиком, созданным специально для тушения пожаров электромобилей. Автомобиль, получивший название Hiload 6×6, поставляется с большим количеством специального оборудования и имеет более длинную платформу с третьей ведущей осью для ее поддержки.

Машина увеличена на 1230 мм в длину, имеет специальный отсек для пожарного снаряжения и бак для воды на 1200 литров. Он был сделан достаточно высоким, чтобы быть практичным, но в то же время достаточно компактным для доступа к подземным парковкам.