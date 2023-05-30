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Раскрыт салон китайского "убийцы" Mercedes G-Class

Недавно компания BYD анонсировала запуск F-бренда, первенцем которого станет внедорожник, нацеленный на G-Class. Модель назвали Fangchengbao, если по-простому - Leopard. Ранее производитель публиковал фото машины в камуфляже, но "шпионам" удалось пробраться в салон.

"Шпионы" заглянули в салон китайского "убийцы" Mercedes G-Class
© globallookpress.com

Leopard получил, как минимум, три экрана: приборная панель, мультимедиа и дисплей в торпедо перед пассажиром, под которым расположена ухватистая ручка - непременный атрибут хардкорного внедорожника. В передней стойке с водительской стороны можно рассмотреть камеру, которая будет использоваться для системы распознавания лиц.

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Необычно выглядит многоуровневый центральный тоннель, верхний этаж которого - слот для зарядки телефона, чуть ниже - блок с нефиксируемым селектором трансмиссии и тумблерами, отвечающими, вероятно, за активацию внедорожных режимов и блокировки.

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Ранее сообщалось, что длина "Леопарда" составит почти 5 метров при колёсной базе 2,8 метра. В движение внедорожник будет приводиться гибридной трансмиссией с отдачей более 680 л.с.

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