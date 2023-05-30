В продажу поступил новый кроссовер Honda Breeze

С декабря 2022 года в Китае можно приобрести среднеразмерный кроссовер Honda Breeze нового поколения. В стране сейчас сертифицировали гибридные версии, пишет Ixbt.com.

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Получение сертификации гибридных версий равносильно разрешению на производство. Уточняется, что на рынок вводят обычный гибрид и подключаемый гибрид.

«Внешне и в плане оснащения гибридный Breeze ничем не отличается от обычного бензинового варианта, но силовые установки, конечно, иные: в обоих случаях используется 2,0-литровый мотор, дополненный электромотором», - отмечает портал.

Предельная мощность силовой установки обычного гибрида составляет 150 л.с., версии подключаемого гибрида – 184 л.с. Средний расход топлива версии подключаемого гибрида – 1,75 л.

У Honda Breeze следующие габариты: 4716 х 1866 х 1681 мм. Длина колесной базы составляет 2701 мм.