В продажу поступил новый кроссовер Honda Breeze

В Китае готов к выходу новый кроссовер Honda Breeze
С декабря 2022 года в Китае можно приобрести среднеразмерный кроссовер Honda Breeze нового поколения. В стране сейчас сертифицировали гибридные версии, пишет Ixbt.com.
Получение сертификации гибридных версий равносильно разрешению на производство. Уточняется, что на рынок вводят обычный гибрид и подключаемый гибрид.
«Внешне и в плане оснащения гибридный Breeze ничем не отличается от обычного бензинового варианта, но силовые установки, конечно, иные: в обоих случаях используется 2,0-литровый мотор, дополненный электромотором», - отмечает портал.
Предельная мощность силовой установки обычного гибрида составляет 150 л.с., версии подключаемого гибрида – 184 л.с. Средний расход топлива версии подключаемого гибрида – 1,75 л.
У Honda Breeze следующие габариты: 4716 х 1866 х 1681 мм. Длина колесной базы составляет 2701 мм.
Ранее портал Auto.ru сообщил, что китайская версия рестайлингового Cadillac XT4 была представлена с добавлением нового двигателя и изогнутым 33-дюймовым дисплеем на передней панели. Модель оснащена двигателем 1.5 турбо мощностью 211 л.с. и крутящим моментом 270 Нм, а также турбомотором 2.0 мощностью 237 л.с.