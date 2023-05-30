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Официально представлен новый концепт-кар Toyota Mirai Sport

В минувшие выходные в Японии проходила знаменитая гонка Super Taikyu Fuji 24 Hours. Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, японский автопроизводитель Toyota продемонстрировал на этом мероприятии сразу несколько своих любопытных разработок.

Официально представлен новый концепт-кар Toyota Mirai Sport
© Моя Москва.онлайн

Одной из них стал концепт Toyota Mirai Sport, который представляет собой ориентированную на производительность итерацию электрокара Mirai на водородных топливных элементах (FCEV). Следует отметить, что Toyota по-прежнему сохраняет высокий уровень секретности по отношению к концепту Mirai Sport.

При осмотре модели, которая стояла на стенде Toyota Gazoo Racing, можно заметить, что она отличается спортивным обвесом. До сих пор нет никакой информации по поводу того, станет ли Mirai Sport Concept серийным автомобилем.

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