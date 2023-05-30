Официально представлен новый концепт-кар Toyota Mirai Sport

В минувшие выходные в Японии проходила знаменитая гонка Super Taikyu Fuji 24 Hours. Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, японский автопроизводитель Toyota продемонстрировал на этом мероприятии сразу несколько своих любопытных разработок.

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Одной из них стал концепт Toyota Mirai Sport, который представляет собой ориентированную на производительность итерацию электрокара Mirai на водородных топливных элементах (FCEV). Следует отметить, что Toyota по-прежнему сохраняет высокий уровень секретности по отношению к концепту Mirai Sport.