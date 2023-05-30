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АвтоВАЗ запатентовал детали "новой Lada Granta-2"

В 2024 году АвтоВАЗ выпустит новую модель Lada. Нет, это не будет перелицованный "китаец", это будет семейство автомобилей на модифицированной платформе CMF-B, которая досталась от бывших партнёров в лице альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. И АвтоВАЗ продолжает патентовать детали будущей новинки.

АвтоВАЗ запатентовал детали "новой Lada Granta-2"
© Роспатент

В новой порции патентов оказались дверные карты, которые позволяют оценить компоновку блока с ЭСП и регулировкой зеркал, расположение динамика и дизайн всего элемента в принципе, боковая накладка сиденья с лифтом настройки высоты подушки и угла наклона спинки, накладка в багажнике с прорезью для замка, а также выхлопная система.

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает опытные партии автомобилей нового семейства, в которое кроме седана войдёт ещё и универсал.

Роспатент
Роспатент

Ранее АвтоВАЗ запатентовал переднюю панель "новой Lada Granta-2" (условное название проекта - прим. "РГ").

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