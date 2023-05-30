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Из-за отсутствия спроса дилер в РФ заметно снизил цену на новый лифтбэк Skoda Superb 2023 года

Один из дилеров российских дилеров привез в Россию лифтбэк Skoda Superb 2023 года. Ранее он предлагал его за 3 850 000 рублей, но за неделю желающих не нашлось, поэтому цена опустилась до 3 670 000 рублей.

Дилер в РФ заметно снизил цену на новый лифтбэк Skoda Superb
© ПроКроссовер.ру

Автомобиль доступен с 4-мя подушками безопасности, противоугонной сигнализацией, системой контроля устойчивости, центральным подлокотником, центральным замком, подстаканниками, складными задними сиденьями, управление аудиосистемой на рулевом колесе и т.д. Этот чешский седан оснащен 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента.

Производство Superb переместилось из Квасины в Чешской Республике на капитально отремонтированный завод VW Group в Братиславе в Словакии, где он разделил сборочную линию со следующим поколением Passat.

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