Суд лишил водительских прав бывшего вице-губернатора Петербурга

Отмечается, что экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев на Bentley был задержан 26 января инспекторами ДПС. Тогда он пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, так как находился в состоянии сильного опьянения. В итоге мужчину не только задержали на целых пять суток, но и лишили водительских прав. Информацию об этом подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.