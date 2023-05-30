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Бывшего вице-губернатора Петербурга лишили водительских прав за пьяную езду

Бывший вице-губернатор Петербурга остался без водительских прав. Об этом сообщает kp.ru.

Суд лишил водительских прав бывшего вице-губернатора Петербурга
© Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Отмечается, что экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев на Bentley был задержан 26 января инспекторами ДПС. Тогда он пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, так как находился в состоянии сильного опьянения. В итоге мужчину не только задержали на целых пять суток, но и лишили водительских прав. Информацию об этом подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга пояснили, что экс-вице-губернатора также оштрафовали за опасное вождение и сопротивление закону.

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