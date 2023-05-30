Раскрыто название новой модели «Москвича»
Автозавод «Москвич» подал заявку на регистрацию товарного знака «Москвич 5». Как сообщает «Российская газета», этот индекс может получить новый внедорожник производителя.
Первое изображение будущей новинки официально опубликовали еще в марте — в тизере угадывается одна из моделей концерна JAC, которая известна под индексом S7. Он будет крупнее уже выпускаемой модели «Москвич 3».
Спецификации пока держатся в секрете, однако предположительно в российской версии кроссовер может получить турбомотор объемом 1,5 литра на 180 л.с., а также механическую или роботизированную коробку передач. Вероятно, сборку автомобиля в Москве могут запустить уже в этом году.
Напомним, что на тизере присутствовал и «Москвич 6». Лифтбэк должен попасть в продажу уже в сентябре этого года. Известно, что он будет оснащен цифровой приборной панелью, автоматическим складыванием боковых зеркал, камерой с круговым обзором и электроприводом двери багажника.