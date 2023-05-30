Три российских завода Cordiant проданы

Новому владельцу отошли две площадки российского шинного производителя Cordiant в Омске и Ярославле, на которых расположены три завода, уточняет «Интерфакс». Сумма сделки не раскрывается. Ранее S8 Capital выкупила и завод Continental в Калужской области, а помимо этого российскому холдингу перешла одна из марок германского шинного концерна — Gislaved. Теперь портфель S8 Capital включает еще и бренды Cordiant, Tunga и Tyrex.

По итогам 2020 года на бренд Cordiant приходилось 9,6 процента рынка легковых шин, а также 11,1 процента рынка легкогрузовых шин, 17,4 процента цельнометаллокордных грузовых и 31,8 процента комбинированных грузовых шин. В последующие годы ситуация изменилась в том числе из-за обострившейся конкуренции с импортными шинами из Китая. Сделка по продаже мощностей Cordiant «носит стратегический характер для обеих сторон», сообщает агентство.

Газета «Коммерсантъ» в свою очередь цитирует представителя S8 Capital, который заявил, что «с приобретением АО "Кордиант" уже в самое ближайшее время холдинг сможет предложить рынку широкую продуктовую линейку легковых, легкогрузовых и грузовых шин: от эконом- до премиум-сегмента».