Гибридная Toyota RAV4 установила рекорд по дальности пробега
Израильский стартап Electreon, работающий над технологиями беспроводной передачи энергии, установил мировой рекорд по дальности пробега на электротяге без остановок для подзарядки. Об этом пишет Carscoops.
Благодаря разработке специалистов гибридная Toyota RAV4 оставалась в движении на протяжении 100 часов на полигоне с овальной асфальтовой трассой. В течение этого времени кроссоверу с 18-киловаттной батареей удалось проехать 1 924 километра.
Сама трасса включала в себя участок со спрятанным под покрытием оборудованием для беспроводной подзарядки аккумуляторов. Согласно данным стартапа, за время испытаний передалось 241,69 киловатт-часа электричества.
У компании уже заключены соглашения с Toyota и Denso.
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