Hyundai подогревает интерес к недорогому паркетнику Exter

Полноценную премьеру паркетник справит в июле. На производственной родине новинка будет доступна с бензиновым «атмосферником» и его газовой версией.

© Колеса.ру / Hyundai

Компания Hyundai продолжает подогревать интерес к компактному недорогому кроссу Exter: опубликованы свежие изображения (включая первую фирменную картинку кормы), вдобавок появились подробности об оснащении. Напомним, дебютным и главным рынком для модели станет Индия, там же наладят производство. При этом, как ожидается, позже Hyundai Exter доберется и до других развивающихся стран.

Колеса.ру / Hyundai

По предварительной информации, паркетник сделан на базе индийского хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios, хотя у кросса все же оригинальный кузов и свой дизайн. Кстати, внешне Exter перекликается с Hyundai Santa Fe следующего поколения (еще не представлен). Из общего – радиаторная решетка в виде широкой плашки и встроенные в оптику светодиодные H (у бюджетника в виде этих букв выполнены ходовые огни и стоп-сигналы). Другие особенности облика компакта – «защитные пластины» на бамперах, заквадраченные колесные арки, рельефные вставки в задних стойках крыши и на багажной двери. Размеры все еще не раскрыты. Длина предназначенного для Индии Grand i10 Nios равна 3815 мм, расстояние между осями – 2450 мм.

Полноценных фирменных картинок интерьера пока нет. Впрочем, на одном из изображений видно, что приборку и экран мультимедиа-системы поместили в один корпус. Также заявлено, что уже «в базе» Hyundai Exter имеет шесть подушек безопасности, ABS и EBD, задний парктроник. Богатым версиям еще положены ESC, люк в крыше (его можно будет открывать, просто озвучив команду) и камера заднего вида. Кроме того, предусмотрен штатный видеорегистратор с двумя камерами (одна направлена наружу, вторая – в салон).

В Индии Hyundai Exter предложат с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 и его газовой версией: такие двигатели есть и у локального Гранда, на хэтчбеке они выдают 83 и 69 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой «механикой», чисто бензиновый еще может работать в паре с роботизированной коробкой. Привод исключительно передний.

Колеса.ру / Hyundai