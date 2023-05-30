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Названа стоимость нового китайского кроссовера в России

Китайская компания FAW назвала цену на флагманскую модель кроссовера Bestune T99. Стоимость автомобиля начинается от 2,95 миллиона рублей, указано на официальном сайте производителя.

Переднеприводный кроссовер оснащен двухлитровым двигателем мощностью 218 лошадиных сил и 340 нанометров крутящего момента. Коробку передач в автомобиль устанавливают только автоматическую.

Базовая комплектация новой модели включает четыре подушки безопасности, 12-дюймовую виртуальную приборную панель, мультимедийную систему, а также кожаный салон и системы ESP и ABS. Кроме того, в автомобиле установлены датчик дождя, датчик света, обогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль и двухзонный климат-контроль.

Модификация Bestune T99 Luxury обойдется россиянам в 3,04 миллиона рублей. В этой версии установлены системы автоматического торможения, удержания полосы движения, интеллектуальный ограничитель скорости. Кроме того, эти автомобили оснащены системой распознавания дорожных знаков, усталости водителя, предупреждения о лобовом столкновении, мониторинга слепых зон и системой предупреждения о выходе с полосы движения.

FAW — один из самых распространенных китайских производителей на российском рынке. За 2022 год компания открыла в стране 48 шоу-румов. Стоимость предыдущей модификации кроссовера Bestune T77 начиналась от 2,019 миллиона рублей.

FAW Bestune T77 стал основой для новой модели Lada X-Cross 5 — новинку представили на дилерской конференции «АвтоВАЗа». Кроссовер через несколько месяцев начнут собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Автомобиль будут выпускать методом крупноузловой сборки в двух модификациях, с механической коробкой передач и с семиступенчатым «автоматом». Также у модели будет и более крупная версия, которую пообещали представить позже.

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