Японские автопроизводители объединяются с германскими

Германский автомобильный концерн Daimler Truck Holding AG решил объединиться с тремя японскими компаниями. Как сообщает издание SPEEDME.RU, ими являются Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Hino Motors Ltd., а также Toyota Motor Corporation.

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30-го мая 2023-го года они подписали Меморандум о взаимопонимании и ускорении создания новых технологий и слиянии MFTBC и Hino. Основной целью сотрудничества заявлено достижение углеродной нейтральности.