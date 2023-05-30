Японские автопроизводители объединяются с германскими
Германский автомобильный концерн Daimler Truck Holding AG решил объединиться с тремя японскими компаниями. Как сообщает издание SPEEDME.RU, ими являются Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Hino Motors Ltd., а также Toyota Motor Corporation.
30-го мая 2023-го года они подписали Меморандум о взаимопонимании и ускорении создания новых технологий и слиянии MFTBC и Hino. Основной целью сотрудничества заявлено достижение углеродной нейтральности.
Кроме того, четыре компании будут создавать процветающее общество мобильности посредством разработки технологий CASE и укрепления бизнеса коммерческих машин в мировом масштабе. В течение ближайших полутора лет должна быть разработана подробная стратегия сотрудничества.