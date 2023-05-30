FAW Bestune T99 добрался до России в обновленном виде

В России появился китайский кроссовер FAW Bestune T99 за три миллиона рублей.

© Motor.ru / FAW Bestune T99

На выбор предложены две комплектации, базовая Exclusive стоимостью 2 950 000 рублей и топовая Luxury за 3 040 000 рублей. Bestune T99 доступен для покупки с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 218 лошадиных сил, шестиступенчатым автоматом Aisin и безальтернативным передним приводом. В салоны официальных дилеров модель поступит в течение месяца.

Как и предполагалось, в Россию привезли обновленную версию FAW Bestune T99 — такой кроссовер отличается от дореформенного безрамочной радиаторной решеткой, модернизированным логотипом и С-образными дневными ходовыми огнями. В салоне — единая цифровая консоль, состоящая из виртуальной панели приборов и экрана мультимедийной системы. Еще один дисплей расположен ближе к центральному тоннелю, с него осуществляется управление климатической установкой, подогревом и вентиляцией передних кресел.

Bestune T99 с двухлитровым мотором расходует в смешанном цикле 7,9 литра топлива на 100 километров, а с места до «сотни» разгоняется за 8,6 секунды.

Motor.ru / FAW Bestune T99

Motor.ru / FAW Bestune T99

Motor.ru / FAW Bestune T99

В версии начального уровня кроссовер оснащается двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, датчиками света и дождя, а также электроприводом багажной двери. Помимо этого, в список оснащения комплектации Exclusive входят система кругового обзора, передние и задние датчики парковки, система управления спуском на уклоне, передние боковые подушки и шторки безопасности, фронтальная подушка безопасности, светодиодные комбинированные фары и дневные ходовые огни.