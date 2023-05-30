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В России подешевели новые Skoda Superb

Один из московских дилеров привез в Россию партию новых лифтбеков Skoda Superb. Как сообщает IXBT.ru, премиальный автомобиль предлагали за 3 млн 850 тысяч рублей, однако цена уже снижена — при покупке до конца мая он обойдется в 3 млн 670 тысяч рублей.

Дилер в РФ заметно снизил цену на новый лифтбэк Skoda Superb
© Wikimedia.org

Автомобиль завезли в страну из Китая. Он оснащен двигателем на 1,4 л мощностью 150 л. с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач DSG. Машина предлагается в комплектации Ambition — в ней есть датчик света и дождя, задний парктроник, климат-контроль на две зоны, система «старт-стоп» и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Напомним, что этой осенью должна состояться презентация Skoda Superb нового поколения. Известно, что производитель предложит не только лифтбэк, но и вариант в кузове универсал. Новые машины также будут иметь обновленный дизайн и улучшенную технологическую начинку.

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