Дилер в РФ заметно снизил цену на новый лифтбэк Skoda Superb

В России подешевели новые Skoda Superb
Один из московских дилеров привез в Россию партию новых лифтбеков Skoda Superb. Как сообщает IXBT.ru, премиальный автомобиль предлагали за 3 млн 850 тысяч рублей, однако цена уже снижена — при покупке до конца мая он обойдется в 3 млн 670 тысяч рублей.
Автомобиль завезли в страну из Китая. Он оснащен двигателем на 1,4 л мощностью 150 л. с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач DSG. Машина предлагается в комплектации Ambition — в ней есть датчик света и дождя, задний парктроник, климат-контроль на две зоны, система «старт-стоп» и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.
Напомним, что этой осенью должна состояться презентация Skoda Superb нового поколения. Известно, что производитель предложит не только лифтбэк, но и вариант в кузове универсал. Новые машины также будут иметь обновленный дизайн и улучшенную технологическую начинку.