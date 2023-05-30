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В 2023 году у Lada Vesta появится два новых цвета

В 2023 году у Lada Vesta появится два новых цвета. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на директора производственных проектов «АвтоВАЗа» Олега Груненкова.

У Lada Vesta появится два новых цвета
© globallookpress.com

По его словам, одним из цветов станет коричневый металлик — в спецификации производителя он имеет название Coriander. Вторую окраску в компании пока не раскрывают — ее наличие будет зависеть от стабильности поставок эмали.

Напомним, что ранее в пресс-службе «АвтоВАЗа» официально огласили начальную стоимость Lada Vesta NG — 1,2 млн рублей. Для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90 или 106-сильного двигателя в тандеме с 5-ступенчатой МКП.

С момента перезапуска производства уже выпущено более 6,5 тысяч машин, что является достаточным для начала продаж. В ближайшее время автомобили начнут поступать в дилерскую сеть Lada, которая насчитывает 308 салонов.

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